مقتل ‭52‬ مدنياً على يد مسلحين في شرق الكونغو

أفادت الأمم المتحدة ومسؤولون محليون بأن متمردين مسلحين بالمناجل والفؤوس مدعومين من تنظيم الدولة قتلوا ‭52‬ مدنيا على الأقل في منطقتي بيني ولوبيرو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال اللفتنانت إيلونجو كيوندوا ماركس، وهو متحدث إقليمي باسم الجيش، إن متمردي جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة ينتقمون من المدنيين بعد أن لحقت بهم هزائم على يد القوات الكونغولية.

ونددت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) “بأشد العبارات” بالهجمات التي شنتها جماعة القوات المتحالفة الديمقراطية بين التاسع من أغسطس آب و16 من الشهر نفسه، وفقا لما ذكره المتحدث باسم البعثة اليوم الاثنين.

وأضاف المتحدث أن الهجمات أسفرت عن مقتل 52 مدنيا على الأقل، بينهم ثماني نساء وطفلان، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع مع استمرار أعمال البحث.

والقوات المتحالفة الديمقراطية واحدة من بين عدة ميليشيات تتصارع على الأراضي والموارد في شرق الكونغو الغني بالمعادن.

وكثف جيش الكونغو وحليفته أوغندا عملياتهما ضد الجماعة في الأسابيع الأخيرة.

وفي أواخر يوليو تموز، قتل متمردون من الجماعة 38 شخصا في هجوم على كنيسة بشرق الكونغو.