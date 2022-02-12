مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في قصف للنظام السوري على ريف إدلب

أقدمت قوات النظام السوري على قصف عشوائي طال قرى في ريف إدلب شمال البلاد، أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال.

وبحسب ما نقلت قناة الجزيرة فإن جميع القتلى من عائلة واحدة، وأن القصف استهدف أحياء سكنية في بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشرقي، ونتج عن القصف المدفعي سقوط جرحى آخرين بعضهم حالته خطرة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن سكان معارة النعسان أن العائلة التي قضت في القصف كانت خارج منزلها لتناول وجبة الفطور قبل أن يبدأ القصف على منزلها.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة، تقع شمال شرقي مدينة إدلب، وهي قريبة من مناطق سيطرة النظام.

وحسب المرصد نفسه فإن شخصا قُتل -اليوم السبت- في قصف صاروخي لقوات النظام على بلدة تقاد بريف حلب الغربي.

وتقول منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني) التابعة للمعارضة السورية إن 65 طفلا قتلوا جراء قصف للنظام السوري المدعوم من روسيا على محافظة إدلب في الـ6 أشهر الأخيرة.

ويأتي القصف في ظل حملة تصعيد بالقصف تنفذها قوات النظام على مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى من المعارضة السورية المسلحة، ويطال القصف محافظة إدلب وما يتصل بها من أرياف حلب واللاذقية وحماة، رغم أن منطقة شمال غربي سوريا مشمولة بوقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو مارس/آذار 2020.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 حربا تسبّبت في مقتل نحو نصف مليون شخص، وألحقت دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاع أطات المنتجة، وأدت إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.