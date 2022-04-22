مقتل 6 أشخاص في انفجار بمطعم في الصومال

أعلن مسؤول في هيئة الإسعاف أنّ ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار وقع بمطعم ساحلي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي حديث لوكالة رويترز، قال “عبد القادر عبد الرحمن” مدير الهيئة: “حتى الآن نقلنا ستة مدنيين قتلى وسبعة آخرين مصابين”.

هذا وأعلنت جماعة الشباب الإسلامية الصومالية مسؤوليتها عن الانفجار ، وقال متحدث باسم العمليات العسكرية لرويترز إنهم كانوا يستهدفون “ضباط أمن وساسة الحكومة المرتدة”.

وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب تفجيرات في مقديشو وأماكن أخرى في إطار حربها على الحكومة المركزية في الصومال.

وتقاتل الجماعة منذ سنوات للإطاحة بالحكومة وإقامة حكمها على أساس تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.

وغالبًا ما يرتاد مسؤولون أمنيون وحكوميون مطعم بيسكاتور للمأكولات البحرية الذي تم افتتاحه في الآونة الأخيرة في شاطئ ليدو بجنوب مقديشو.

ولم يتضح ما إذا كان من بين القتلى أو الجرحى مسؤولون كبار أو رجال أمن.

وأدى مئات من النواب الصوماليين اليمين الدستورية أخيرا في الأسبوع الماضي، مما مهد الطريق أمامهم لاختيار الزعيم الجديد للبلاد، وهي العملية التي تأجلت لعدة أشهر بسبب صراع على السلطة بين الرئيس الحالي ورئيس الوزراء.