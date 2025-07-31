مقتل 6 أشخاص في غارة روسية على كييف.. وموسكو تسيطر على مدينة استراتيجية

رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى سكني أصيب خلال غارات صاروخية وطائرات مسيرة روسية، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كييف، أوكرانيا، 31 يوليو 2025. رويترز

أعلن مسؤولون محليون في أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الخميس مقتل ستة أشخاص على الأقل،بينهم طفل، وإصابة العشرات في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة كييف.

وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن طفلا يبلغ من العمر ستة أعوام من بين القتلى، وأشار إلى أن الهجوم الذي وقع خلال الليل تسبب في حدوث أضرار في 27 موقعا في أربع مناطق بالعاصمة الأوكرانية.

وكتب أندريه سيبيها وزير الخارجية الأوكراني عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “إنه صباح مروع في كييف. دمرت الهجمات الروسية الوحشية مبان سكنية بأكملها وألحقت أضرارا بمدارس ومستشفيات”، مرفقا منشوره بصورة لمبنى سكني مدمر.

وكثفت روسيا، التي تنفي استهداف المدنيين، في الأشهر القليلة الماضية هجماتها الجوية على بلدات ومدن أوكرانية بعيدة عن خط المواجهة في غزوها لأوكرانيا الذي دخل عامه الرابع.

واختصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع المهلة التي منحها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإحلال السلام مما يشير إلى إحباطه منه.

وكتب سيبيها “تحلى الرئيس ترامب بكرم وصبر كبيرين مع بوتين محاولا إيجاد حل”.

وأضاف “يفعل بوتين هذا عمدا”.

موسكو تسيطر على تشاسيف يار

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن وحدات من قوات مجموعة “الجنوب” الروسية، تمكنت من السيطرة على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة الجنوب في اتجاه كراماتورسك – دروجكوفكا، تم تحرير مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

ومدينة تشاسيف يار ذات أهمية عملياتية واستراتيجية كبيرة.

فهي تقع على ارتفاع شاهق يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في دونيتسك، والذي لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وهو تجمع سلافيانسك-كراماتورسك، وكذلك نحو مدينة كونستانتينيفكا.

وكانت معركة تشاسيف يار بدأت في 4 أبريل من عام 2024 بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية من أجل السيطرة على المدينة الواقعة غربي باخموت، وهي مدينة أخرى شهدت معارك طويلة وشرسة.