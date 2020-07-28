مقتل 6 أفراد من عائلة واحدة بقصف تركي شرقي حلب

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ارتكبت القوات التركية ، الثلاثاء، مجزرة بحق عائلة في محيط قرية “قرط ويران” الخاضعة لنفوذ “مجلس الباب العسكري” التابع لقوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة منبج شرق حلب ، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وأسفرت عن قتل 6 أفراد من عائلة واحدة وجرح أكثر من 6 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وأوضح أن المرصد القاعدة العسكرية التركية في قرية الشيخ ناصر استهدفت منازل المدنيين في القرية بقذائف المدفعية والهاون.

وأكدت المرصد أن القوات التركية لا تزال تستهدف القرية والقرى المجاورة من عدة أماكن، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع تركية في أجواء المنطقة.

وفي سياق متصل، استهدفت قوات سوريا الديمقراطية تجمعات القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية .

كما رصد المرصد بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات “مجلس الباب العسكري” من جهة أخرى، وترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، دون معلومات عن خسائر بشرية