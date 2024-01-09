مقتل 6 جنود وإصابة 30 بانفجار شاحنة متفجرات في غزة.. والجيش يحقق!

بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في الانفجار الذي وقع بشاحنة محملة بالمتفجرات وسط قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 6 جنود، وإصابة 30 آخرين، بحسب إعلام عبري.

وكان 6 من جنود الجيش الإسرائيلي قتلوا في قطاع غزة، بانفجار شاحنة محملة بمتفجرات تابعة لهم في مخيم البريج (وسط)، وفق بيان الجيش، بينما ذكر موقع “والا” أن عدد الجرحى جراء الانفجار ذاته 30 جنديا.

وانفجرت الشاحنة بينما كان الجنود يستعدون لتفجير نفق بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، أمس الاثنين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه “فيما يتعلق بكارثة تفجير المواد الناسفة في البريج، يحقق الجيش فيما إن كانت نيران دبابة إسرائيلية هي التي تسببت في حدوث الانفجار الهائل”.

قواعد السلامة

من جانبها، قالت هيئة البث الرسمية، إن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحادث يتعلق بقواعد السلامة الخاصة بالقوات الإسرائيلية.

وتابعت أن من الاحتمالات التي تم التحقيق فيها أيضًا، إطلاق دبابة النار على مبنى مجاور مما أدى إلى اشتعال المتفجرات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث إن الجيش لا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كان الانفجار الذي وقع في الشاحنة وفي النفق الذي أراد الجنود تدميره، ناجما عن انفجار المواد المتفجرة بشكل خارج عن السيطرة، أو لأن المتفجرات التي تم وضعها في النفق اشتعلت بطريقة خارجة عن السيطرة بواسطة شرارة أو شحنة ما كانت هناك.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيانين منفصلين الثلاثاء، مقتل 9 جنود، من بينهم الستة الذين سقطوا في الانفجار.