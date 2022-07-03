الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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مقتل 6 على الأقل جراء انهيار جليدي في جبال الألب

منذ 33 دقيقة
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انهارت أجزاء من جبل جليدي الأحد الواقع في 3 تموز في جبال الألب الإيطالية وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.

وقالت حكومة مقاطعة ترينتو إن “عمليات الإنقاذ جارية في أعقاب انهيار جليدي كبير لقي فيه متنزهون حتفهم”، مضيفة أنه من المحتمل أن يكون هناك “حصيلة كبيرة” من الإصابات أو الوفيات.

ووقع الانهيار الجليدي على مارمولادا، وهو جبل يزيد ارتفاعه عن 3300 متر في الجزء الشرقي من جبال الألب الإيطالية، بين منطقتي ترينتو وفينيتو.

وقال حاكم فينيتو لوكا زايا إن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات قريبة في بلدات بيلونو وتريفيزو وترينتو وبولزانو.

وأشار زايا إلى أن موجة حارة في أوائل الصيف في إيطاليا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في مارمولادا إلى 10 درجات مئوية أمس السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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