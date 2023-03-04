مقتل 6 على الأقل في انفجار بمصنع أكسجين في بنغلادش

قال مسؤولون في بنغلادش إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون (السبت 4-3-2023) عندما اندلع حريق عقب وقوع انفجار بمصنع للأكسجين في جنوب شرق البلاد.

وأضاف المسؤولون أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى حيث تستمر عملية الإنقاذ بالمصنع الواقع في سيتاكوندا التي تبعد 45 كيلومترا عن مدينة شيتاجونج الساحلية في جنوب شرق البلاد.

وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار.

وقال مسؤول بالحكومة المحلية لرويترز إن “ست جثث انتشلت من الموقع”.

وأوضح مسؤول بالشرطة نقلا عن شهود أن دوي انفجار هائل سمع مما هز المنطقة في محيط يصل إلى كيلومترين.

وأسفر حريق ضخم اندلع في مستودع للحاويات في المنطقة عن مقتل 50 شخصا وإصابة حوالي 200 في يونيو حزيران العام الماضي.