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مقتل 6 في اشتباكات حدودية بين جيشي جنوب السودان وأوغندا

منذ 41 دقيقة
ارتفاع في أعمال العنف جنوب السودان

ارتفاع في أعمال العنف جنوب السودان

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قُتل ستة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين جنوب السودان وأوغندا بالقرب من الحدود المشتركة بين الحليفين القديمين، حيث تتحول المطالبات المتعارضة في منطقة الحدود غير المرسمة بدقة في كثير من الأحيان إلى اشتباكات محدودة النطاق.

وقال مسؤولون في جنوب السودان إن عناصر من الجيشين تبادلوا إطلاق النار يوم الاثنين في مقاطعة كاجو كيجي، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود من جنوب السودان.

وقال فيليكس كولايجي المتحدث باسم الجيش الأوغندي إن جنودا من قوات دفاع شعب جنوب السودان دخلوا إلى منطقة غرب النيل في أوغندا رافضين المغادرة، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل جندي أوغندي واحد على الأقل.

وتدعم أوغندا القوات الموالية لرئيس جنوب السودان سلفا كير منذ بضعة عقود، وساعدت البلاد في النضال من أجل استقلال حققته في عام 2011 وخلال الحرب الأهلية التي تلت ذلك.

وذكرت مقاطعة كاجو كيجي في بيان أن خمسة جنود من قوات جنوب السودان قتلوا في هجوم مباغت شنته القوات الأوغندية مدعومة بالدبابات والمدفعية. وأكد جيش جنوب السودان وقوع الاشتباك دون تحديد عدد القتلى.

وفي مارس آذار، دعت جنوب السودان الجيش الأوغندي للمساعدة في تعزيز الأمن في العاصمة جوبا، عقب انهيار العلاقة المضطربة سلفا بين كير ومنافسه، نائب الرئيس الأول ريك مشار.

    المصدر :
  • رويترز

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