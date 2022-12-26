مقتل 6 من قوات الأمن الكردية في هجوم لداعش في الرقة

قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن ستة من أفراد قوات الأمن التي يقودها الأكراد قُتلوا في هجوم انتحاري شنه تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الاثنين على أحد مراكز قوات الأمن في مدينة الرقة بسوريا.

وقال فرهاد شامي، رئيس المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إن مهاجما انتحاريا قُتل واعتقل آخر.

واستولى التنظيم على مساحات شاسعة من العراق وسوريا في 2014 بما يشمل الرقة التي كانت معقله الرئيسي لكنه يشن هجمات كر وفر منذ خسارته آخر قطعة أرض مهمة في سوريا عام 2019.

واختبأ ما تبقى من مسلحي التنظيم في مناطق نائية في السنوات القليلة الماضية لكنهم ما زالوا قادرين على شن الهجمات.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن هجوما كبيرا للتنظيم على سجن الصناعة في مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا في يناير كانون الثاني خلف حوالي 500 قتيلا من بينهم 374 تربطهم صلات بالتنظيم وعشرات من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وطاقم السجن.