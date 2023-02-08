مقتل 66 فلسطينيا جراء زلزال سوريا وتركيا المدمر

ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا وصلت إلى 66، وفق ما أعلنت السلطة الفلسطينية، الأربعاء.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير الدكتور أحمد الديك في بيان إن “عدد القتلى جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 66 بعد أن قامت فرق الإنقاذ في مخيم الرمل بانتشال جثة السيدة هالة زوجة مروان رنو، وبعد انتشال جثامين السيدة علا وابنيها آية وعيسى متوفيين وهي تحضنهما”.

وأضاف: “بذلك لم يعد أي فلسطيني تحت الركام في مخيم الرمل”، هو التجمع الأكبر للاجئين الفلسطينيين على الساحل السوري.

من جهة ثانية، فقد تم إيفاد فريق الدولة الفلسطينية إلى تركيا وسوريا لتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر.

وقال المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، عماد الزهيري، في بيان إن الفريق الفلسطيني سينقسم إلى جزأين الأول ذاهب إلى سوريا والثاني إلى تركيا في نفس الوقت.

وأضاف أن الفريق يضم خبراء من الدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني بالإضافة إلى أطباء ومهندسين.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي أشار إلى أنه “بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تنشر دولة فلسطين فريق الاستجابة السريعة والإنقاذ في كل من سوريا وتركيا”.

وأضاف المالكي: “سيشارك فريق إعادة التأهيل في الجهود الجارية لدعم سكان المناطق المدمرة المتضررة من الزلازل، حيث ستقوم الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ستقوم بالمهمتين الإنسانيتين”.