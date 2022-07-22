مقتل 7 اشخاص خلال ضربات جوية روسية على سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وعمال إنقاذ إن ضربات جوية روسية على منطقة ريفية في شمال غرب سوريا الجمعة، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال، بعد شهور من الهدوء النسبي في المنطقة.

وذكر المرصد، الذي يراقب الحرب، أن أربع ضربات جوية نفذتها طائرات وصفها مراقبون أرضيون بأنها روسية قصفت ريف إدلب، وهي آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الأطفال الأربعة القتلى أشقاء.

وأوردت جماعة الخوذ البيضاء للإنقاذ البيانات نفسها، وقالت إن 12 آخرين من بينهم ثمانية أطفال أصيبوا في الضربات.

وتشن روسيا ضربات جوية في سوريا منذ 2015 لمساعدة حليفها الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة أراض من المعارضة والجماعات المتشددة.

وقال المرصد إن الضربات أصبحت نادرة إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.