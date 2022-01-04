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مقتل 7 في اشتباكات مسلحة خلال الاحتفال بالعام الجديد في فنزويلا

4 - يناير - 2022

علم فنزويلا

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أفادت السلطات الفنزويلية بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة شخصين آخرين بجروح في اشتباكات مسلحة دارت على مدى ساعات عديدة بين جماعتين مسلحتين في شرق البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مذكرة داخلية للشرطة المحلية أن “تصفية الحسابات هذه دارت رحاها في مدينة بارانكاس ديل أورينوكو في الأول من يناير الجاري على مدار أكثر من 7 ساعات” تم خلالها إطلاق حوالي ألف رصاصة”.

وأضافت المذكرة أن “أشخاص مجهولين وصلوا خلال الاحتفال بالعام الجديد ومن دون سابق إنذار بدأوا بإطلاق النار على الحاضرين، الأمر الذي تسبب في تبادل لإطلاق النار”، متابعة أن “أحد طرفي هذه الاشتباكات المسلحة هم أفراد من عصابة اتحاد بارانكاس التي تنشط في المنطقة منذ سنوات”.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل حول الجماعة التي ينتمي لها مسلحو الجهة الأخرى، في حين أكدت وسائل إعلام محلية أنهم ينتمون إلى مجموعة مسلحة كولومبية متمردة، وذلك بالرغم من أن الحدود الكولومبية تقع على بعد ألف كيلومتر تقريبا.

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