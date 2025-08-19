مقتل 71 شخصا في حادث سير غرب أفغانستان
منذ ساعة واحدة
Taliban security personnel inspect a mangled private bus after it met with an accident on the Kandahar-Kabul highway in Daman district of Kandahar province on April 27, 2023. (Photo by Sanaullah SEIAM / AFP) (Photo by SANAULLAH SEIAM/AFP via Getty Images)
قال متحدث باسم حكومة إقليم هرات في غرب أفغانستان اليوم الثلاثاء إن الإقليم شهد وقوع حادث سير مروع أسفر عن مقتل 71 شخصا بينهم 17 طفلا.
وأضاف المتحدث أحمد الله متقي أن الحادث وقع عندما اشتعلت النيران في حافلة تقل مهاجرين مرحّلين إلى العاصمة كابول بعد اصطدامها بشاحنة ودراجة نارية.