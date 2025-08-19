مقتل 71 شخصا في حادث سير غرب أفغانستان

قال متحدث باسم حكومة إقليم هرات في غرب أفغانستان اليوم الثلاثاء إن الإقليم شهد وقوع حادث سير مروع أسفر عن مقتل 71 شخصا بينهم 17 طفلا.

وأضاف المتحدث أحمد الله متقي أن الحادث وقع عندما اشتعلت النيران في حافلة تقل مهاجرين مرحّلين إلى العاصمة كابول بعد اصطدامها بشاحنة ودراجة نارية.