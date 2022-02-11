مقتل 8 أشخاص برصاص الشرطة في البرازيل

أعلنت الشرطة البرازيلية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في مدينة ريو دي جينيرو لدى استهدافها تاجر مخدرات كبير.

ووقعت العملية- التي شنتها الشرطة فجرا- في منطقة فيلا كروزيرو فافيلا بالمدينة، بحسب وكالة “رويترز”.

ووفقا للشرطة، فإن شيكو بينتو كان جزءا من أكبر منظمة إجرامية في ريو، وكان مختبئا في فيلا كروزيرو بعد أن فر من مدينة جاكاريزينيو، كاشفة أن القتلى الثمانية أعضاء في عصابة تهريب المخدرات، وأنها ضبطت خلال المداهمة عددا كبيرا من البنادق والقنابل اليدوية والمخدرات.

وتركت الطلقات التي أطلقت خلال العملية سكان فيلا كروزيرو غير قادرين على مغادرة منازلهم، وأغلقت مرافق الرعاية الصحية والمدارس المجاورة خلال تبادل إطلاق النار.

الى ذلك، ستزيد هذه العملية من انتقادات جماعات حقوق الإنسان التي تتهم شرطة ريو باستخدام القوة المفرطة والقتل في كثير من الأحيان، في ظل أن الغالبية العظمى من ضحايا الشرطة هم من الرجال السود.

وتأتي العملية بعد أسبوع من حكم المحكمة العليا في البرازيل بأنه يتعين على حكومة ولاية ريو دي جانيرو التوصل إلى خطة في مدة لا تزيد عن 90 يوما لتقليل عدد القتلى المرتبطين بغارات الشرطة في الولاية، خاصة في المناطق الفقيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل 6 أشخاص برصاص الشرطة خلال عملية في منطقة بايكسادا فلومينينسي، بينما قُتل 29 شخصا في عام 2021 خلال مداهمة في حي جاكاريزينيو.