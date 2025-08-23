مقتل 8 أشخاص على الأقل في سيول باليمن

قال مسؤولون ومصادر محلية وسكان، اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في عدد من محافظات شمال وشرق اليمن جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين.

وقالت مصادر محلية بمحافظة حجة بشمال غرب البلاد إن ثلاثة أطفال أشقاء تترواح أعمارهم بين خمسة و11 عاما توفوا اليوم السبت جراء انهيار منزلهم.

وذكرت مصادر محلية أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق بحجة ألحقت دمارا واسعا في منازل وممتلكات مئات النازحين بمنطقة عبس غربي المحافظة.

وأكدت مصادر محلية وسكان في محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن مساء أمس الجمعة وفاة أب وابنه غرقا في مياه السيول الجارفة في مديرية عسيلان شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط، وذلك بعد ساعات من وفاة طفلين وشاب في حوادث غرق بالمحافظة وفي حضرموت المجاورة ليرتفع عدد وفيات الغرق بمياه السيول في محافظتي شبوة وحضرموت إلى خمس حالات خلال 48 ساعة.

وشهدت مدينة عدن بجنوب البلاد اليوم السبت سيولا جارفة وأمطارا غزيرة غير مسبوقة استمرت عدة ساعات مما تسبب في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وتشهد عدة محافظات يمنية بالمناطق الجبلية والساحلية منذ منتصف يونيو حزيران تغيرات مناخية مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تسببت في مقتل عشرات.