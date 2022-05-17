مقتل 8 أشخاص في قصف روسي شمال أوكرانيا

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بعد أن شنت روسيا هجوما صاروخيا على قرية ديسنا بمنطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة رويترز عن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة، فياتشيسلاف تشاوس، إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ في حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي. وأضاف أن صاروخين أصابا مبانٍ في القرية.

في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك، كتب تشاوس: “في ساعات الصباح أطلق العدو صواريخ على قرية دسنة … حسب التقارير الأولية، لدينا قتلى والعديد من الجرحى”.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه من المرجح خلال الأسابيع القادمة أن تستمر روسيا بالاعتماد بشكل كبير على الضربات المدفعية القوية في وقت تحاول فيه استعادة زخم تقدمها في دونباس شرق أوكرانيا.

وفي إحاطتها اليومية عن الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت استخبارات الدفاع البريطانية إن موسكو لجأت “للاعتماد على القصف المدفعي العشوائي بسبب القدرة المحدودة على كسب الأهداف، وعدم الاستعداد للمخاطرة بتحليق الطائرات المقاتلة بشكل روتيني خارج خطوطها الأمامية”.

ولفتت الوزارة البريطانية إلى أن منطقة تشيرنيهيف شمال كييف شهدت تدمير وتضرر ما يقرب من 3500 مبنى خلال تقدم روسيا نحو العاصمة الأوكرانية كييف في بداية الغزو. وقالت ‘إن “80 بالمئة من (تلك) الأضرار لحقت بالمباني السكنية”.

ويشير حجم هذا الضرر إلى استعداد روسيا لاستخدام المدفعية ضد المناطق المأهولة بالسكان في أوكرانيا.

في سياق متصل، واصلت القوات الروسية قصف المناطق الحدودية بعد ليلة من الهجمات الصاروخية والاشتباكات عبر الحدود في منطقة سومي، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” عن الجيش الأوكراني.

وقالت قيادة عمليات القوات المسلحة الشمالية، إن هناك أكثر من 80 ضربة في المناطق الحدودية صباح الثلاثاء. وكان القصف تقريبا موجها نحو قرية بويارو-ليزهاتشي الحدودية، التي تعرضت للقصف الأسبوع الماضي، ونهاية أبريل.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان دائرة الحدود الأوكرانية أن القوات الروسية فتحت النار عبر الحدود في منطقة سومي، مضيفة أن “حرس الحدود قاتلوا الأعداء المخربين” الذين حاولوا دخول الأراضي الأوكرانية من قرية لوكوت.

في خاركيف، يتقدم الجنود الأوكرانيون إلى الشمال والشمال الشرقي من ثاني أكبر مدينة في البلاد، وفقا لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في شمال شرق المدينة، حيث تتزايد وتيرة الهجوم المضاد الذي يستمر لأسابيع.

وقال أوليه سينيهوبوف للتلفزيون الأوكراني، الثلاثاء، إن القتال اندلع شمال شرق خاركيف باتجاه بلدة فوفتشانسك على طول الحدود الروسية الأوكرانية.