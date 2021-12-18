مقتل 8 أطفال بانفجار في منطقة الجفارة غرب ليبيا

قتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صباح اليوم السبت إن مديرية أمن الجفارة وردها بلاغ مفاده وقوع انفجار بمنزل عائلة التومي بمنطقة الطويبية مضيفة: “على الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى المكان وتبين أن سبب الانفجار أحد مخلفات الحروب منذ العام 2014 وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين”.

ونصحت الوزارة جميع المواطنين بضرورة الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة والتبليغ عنها فورا للجهات المختصة لمنع وقوع مثل هذه المآسي والمحافظة على الأرواح والممتلكات.