مقتل 8 على الأقل إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

قال مسؤول أمني لرويترز إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم الاثنين إثر غرق قارب قبالة سواحل تونس بينما كانوا يبحرون باتجاه السواحل الأوروبية‭‭.‬‬

وتمكنت قوات خفر السواحل التونسية من إنقاذ 29 آخرين كانوا على متن نفس القارب.

وقال العميد بالحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إن القارب غرق قبالة سواحل العوابد بصفاقس، وهي نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة التي تحاول عبور البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية. وذكر أن كل من كانوا على متن القارب أجانب.

وبدأت قوات خفر السواحل وجيش البحر عمليات البحث عن مفقودين محتملين.

وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة، وقد حلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية لكل من التونسيين وغيرهم من مناطق أخرى في أفريقيا ممن يتطلعون إلى حياة أفضل في أوروبا.