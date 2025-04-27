مقتل 9 على الأقل بعد دهس سيارة لرواد مهرجان في فانكوفر بكندا

جثة ضحية ملقاة على الأرض مغطاة بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس في حفل يوم لابو لابو الذي تقول الشرطة إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا فيه، في فانكوفر، كندا، 27 أبريل/نيسان 2025. رويترز

قالت شرطة الكندية اليوم الأحد في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في فانكوفر بعد أن صدم قائد سيارة حشدا في مهرجان للجالية الفلبينية بالمدينة الواقعة في غرب البلاد مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل من فانكوفر يبلغ من العمر 30 عاما في مكان واقعة الدهس وأن المعتقل “معروف” لديها.

واحتُجز الرجل في البداية من قِبل أشخاص كانوا في الموقع. كما أُصيب عدد من الأشخاص في الواقعة.

وقالت شرطة فانكوفر في منشور على منصة إكس “في الوقت الحالي، نحن واثقون من أن هذه الواقعة لم تكن عملا إرهابيا”.

ووقع الدهس بعد الساعة الثامنة مساء السبت بالتوقيت المحلي بقليل (03:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد) بالقرب من تقاطع شارع إيست 41 وشارع فريزر حيث كان يُقام مهرجان يوم لابو لابو الذي يحتفي بأحد الأبطال الفلبينيين.

وتشهد كندا انتخابات اتحادية غدا الاثنين.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في منشور على منصة إكس “شعرت بالصدمة عندما سمعت عن الأحداث المروعة التي وقعت في مهرجان لابو لابو في فانكوفر”.

ونشر كين سيم رئيس بلدية فانكوفر وديفيد إيبي رئيس وزراء إقليم كولومبيا البريطانية تعليقات مماثلة على منصة إكس.

واعترفت حكومة إقليم كولومبيا البريطانية رسميا في عام 2023 بيوم لابو لابو الذي يحل في 27 أبريل نيسان وذلك تقديرا للمساهمات الثقافية للجالية الفلبينية في كندا، وهي إحدى أكبر المجموعات المهاجرة في الإقليم.

وقال أحد الشهود لقناة سي.تي.في نيوز إنه رأى سيارة سوداء تسير بشكل متعرج في منطقة المهرجان قبيل صدمها للحشد.

“أمر مروع”

وفقا لقناة سي.تي.في نيوز، كان جاجميت سينج زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي من بين الحاضرين في المهرجان، لكنه غادر قبل دقائق من وصول السيارة.

ونقلت القناة عن سينج قوله “هذا أمر مروع للغاية، لا أعرف ماذا أقول. كنت هناك للتو، وأتخيل وجوه الأطفال الذين رأيتهم يبتسمون ويرقصون”.

وقال شاهد آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه رأى نحو 15 شخصا يرقدون على الأرض بعد أن دهست سيارة الدفع الرباعي السوداء الحشد. وأضاف الشاهد أن السائق حاول الهرب لكن رواد المهرجان طاردوه وأوقفوه عند سياج لعشر دقائق تقريبا حتى وصلت الشرطة.

وقال بيتر فراي عضو مجلس مدينة فانكوفر لشبكة سي.تي.في نيوز إنه كان موجودا أيضا في الحدث في وقت سابق من اليوم.

وأضاف “كان يوما عظيما وحدثا رائعا، حدثا مجتمعيا ضخما. وانتهاؤه بمأساة كهذه لن يكسرنا أو يكسر المجتمع، لكنه أمر مريع‭”‬.

ويحتفي المهرجان، الذي يحتفل به وسط الفلبين تحديدا، بالزعيم الفلبيني داتو لابو لابو الذي هزم القوات الإسبانية في معركة ماكتان عام 1521.

وذكرت صحيفة فانكوفر صن أن آلاف الأشخاص كانوا في المنطقة.

قال يوسيب فارديه، وهو مالك مشارك لعربة طعام بالمنطقة، في مقابلة مع شبكة بوست ميديا “لم أر السائق، كل ما سمعته كان هدير محرك”.

وأضاف بصوت متقطع “خرجت من شاحنة الطعام ونظرت إلى الطريق، فإذا بالجثث في كل مكان”.