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مقتل 9 على الأقل في تفجير "ثلاثي" في مالي

منذ 38 دقيقة
مالي

مالي

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قال مسؤول محلي إن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 60 في هجوم انتحاري ثلاثي في بلدة سيفاري في وسط مالي في ساعة مبكرة من صباح (السبت 22-4-2023).

وقال يعقوبا مايجا المتحدث باسم حاكم المنطقة “دمر التفجير 20 منزلا في الحي. وهناك في المجمل تسعة قتلى ونحو 60 مصابا، كلهم مدنيون”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت حكومة مالي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن الجيش أحبط “هجوما إرهابيا” في سيفاري.

وجاء في البيان أن “ثلاث مركبات ملغومة دُمرت بنيران طائرة مسيرة تابعة للجيش”، وذلك دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأظهرت صور نشرها مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي عدة مبان مدمرة، من بينها محطة وقود، فضلا عن مصابين يتلقون المساعدة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الصور.

    المصدر :
  • رويترز

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