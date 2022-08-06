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مقدونيا الشمالية تدعم أوكرانيا بدبابات وطائرات

منذ 13 دقيقة
جنود من الجيش الأوكراني

جنود من الجيش الأوكراني

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قال ميخائيلو بودولياك المستشار الرئاسي الكبير في أوكرانيا، السبت، إن مقدونيا الشمالية وافقت على تزويد بلاده بدبابات وطائرات لمساعدتها في صد الغزو الروسي.

وكتب بودولياك على تويتر “تُظهر دول كثيرة اليوم شجاعة أكثر مما يظهره نصف مجموعة العشرين من بينها مقدونيا الشمالية التي تمد يد العون إلى أوكرانيا في شكل دبابات وطائرات”.

منذ بداية أحداث العام 2014 وما تبعها من حرب في شرق أوكرانيا سارعت كييف إلى طلب دعم دول الغرب تقنيا وعسكريا من خلال تزويدها بما تحتاجه من أجهزة ومعدات وآليات وأسلحة، لصد “العدوان الروسي” ومواجهة الموالين لموسكو.

وسريعا دفعت الحرب أوكرانيا إلى إعادة بناء جيشها برمته اعتمادا على مساعدات الغرب أيضا التي لم تستثنِ أي مجال يحتاجه جيش أوكرانيا الجديد.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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