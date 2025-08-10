مقررة أممية لـ"يويفا": أطردوا قتلة بيليه فلسطين من الملاعب

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد إسرائيل من مسابقاته.

وأعادت ألبانيز، عبر منصة إكس، نشر منشور لـ”يويفا” مرفق بصورة لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا سليمان العبيد (44 عاما)، الذي قتلته إسرائيل في قطاع غزة قبل أيام.

ويقول “يوفا” في منشوره: “وداعا لسليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبة أعادت الأمل لأطفال لا حصر لهم، حتى في أحلك الأوقات”.

وموجهة حديثها إلى “يويفا”، قالت ألبانيز: “إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حان الوقت لطرد قاتليه من المسابقات”.

وتابعت: “لنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية. كرة واحدة، ركلة واحدة”.

والأربعاء الماضي قتلت إسرائيل “العبيد”، نجم فريق خدمات الشاطئ سابقا، إثر غارات لجيشها استهدفت منتظري مساعدات إنسانية جنوبي قطاع غزة.

ولعب “العبيد” 24 مباراة مع منتخب “الفدائي” سجل فيها هدفين، ضمن أكثر من 100 هدف سجلها خلال مسيرته الرياضية، ما جعله أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.

وبمقتله ارتفع عدد قتلى اتحاد كرة القدم الفلسطيني إلى 321 رياضيا، يشملون لاعبين ومدربين وإداريين وحكاما وأعضاء مجالس إدارات الأندية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري والاحتلال، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 قتيلا فلسطينيا و152 ألفا و45 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.