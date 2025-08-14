مكاسب لمعظم بورصات الخليج مع ارتفاع أسعار النفط

حققت معظم أسواق الأسهم الخليجية مكاسب الخميس بعد أن حسنت أسعار النفط القوية معنويات المستثمرين وعوضت أثر تباين تقارير أرباح الشركات.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في المنطقة، 1.1 بالمئة قبل اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا غدا الجمعة لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجرى تداول خام برنت بسعر 66.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

واختتم المؤشر السعودي سلسلة خسائر امتدت لخمس جلسات متتالية مرتفعا 0.7 بالمئة مع مكاسب لمعظم الأسهم على المؤشر خلال اليوم. وزاد سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة وسهم شركة التعدين العربية السعودية 1.3 بالمئة.

وقفز سهم شركة صناعة البلاستيك العربية 6.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة زيادة صافي أرباحها نصف السنوية إلى المثلين.

وصعد المؤشر القطري 0.1 بالمئة مواصلا مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مع ارتفاع سهم بنك الدوحة 3.9 بالمئة وسهم شركة ملاحة 2.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة بعد أن مني بخسائر خلال الجلستين السابقتين. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.6 بالمئة وشركة سالك للتعرفة المرورية 4.1 بالمئة.

وسجلت سالك قفزة 49.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني أمس الأربعاء، متجاوزة التقديرات.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة مواصلا سلسلة خسائره للجلسة السابعة، وهي أطول موجة هبوط منذ فبراير شباط 2024.

وتراجع سهم أدنوك للغاز 1.5 بالمئة وسهم مجموعة مير 2.2 بالمئة بعد أن سجلت انخفاضا 50.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني.

وقالت رانيا جول كبيرة محللي السوق لدى إكس.إس دوت كوم إن التراجع الممتد لأبوظبي ناتج عن تباطؤ التنويع والاعتماد على عوائد النفط الدورية وتراجع الاستثمار الأجنبي منذ 2022، مع زيادة المعروض في العقارات، مما يعوق النمو.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة متأثراً بهبوط سهم القلعة 2.8 بالمئة وبلتون المالية القابضة 2.6 بالمئة.

وارتفع سهم المصرية للاتصالات 0.4 بالمئة بعد زيادة صافي أرباح الشركة في الربع الثاني بأكثر من المثلين.