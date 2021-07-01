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مكافأة مالية لمن يبلغ عن مستهدفي أبراج نقل الطاقة في العراق

1 - يوليو - 2021
أبراج كهرباء مدمرة في العراق

أبراج كهرباء مدمرة في العراق

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في محاولة للحد من عمليات استداف أبراج نقل الاطقة في المحافظات العراقية، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن رصد مكافأة مالية لمن يبلغ عن مستهدفي الأبراج في البلاد.

ودعت في بيان صحفي “المواطنين إلى إبلاغ القطعات المنتشرة في قواطع العمليات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والشرطة المحلية وشرطة الطاقة عن أي حالة استهداف للأبراج الكهربائية”.

وأضافت: “ستخصص مكافأة مالية مجزية للمتعاونين بهذا الإطار”.

وطالبت قيادة العمليات المشتركة “بعدم الاقتراب من المنشآت الكهربائية والأبراج للمساعدة في تنفيذ خطط الحماية اللازمة وحرصا على سلامة المواطنين”.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم “داعش” بهذه الاعتداءات.

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