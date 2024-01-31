مكبلي اﻷيدي.. العثور على جثامين 30 شهيدا شمال غزة أعدمهم الاحتلال

عثر على جثامين لـ30 شهيدا شمال غزة مكبلة الأيدي أعدمهم الاحتلال اﻹسرائيلي.

وكشفت مصادر فلسطينية، عن ارتكاب الاحتلال مجزرة بحق معتقلين فلسطينيين في غزة، عبر إعدامهم، وإلقاء جثامينهم بين النفايات شمال قطاع غزة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن 30 جثمانا عثر عليها، مكومة فوق بعضها، داخل مكب نفايات في مدرسة حمد، أغلبها داخل أكياس سوداء، وعليها أربطة بلاستيكية تتبع لجيش الاحتلال، وعليها كتابات عبرية وأرقام تسلسلية، فضلا عن جثامين أخرى ألقيت معها.

وبحسب نشطاء إن جثامين الشهداء كانت مكبلة الأيدي، وبعضهم معصوب العينين، وجميعهم تم إعدامهم برصاص الاحتلال.

واكتشف الفلسطينيون الكثير من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، بعد انسحابه من بعض المناطق، خاصة التي كان يقيم فيها مراكز تجميع واعتقال مؤقتة قبل نقل الأسرى إلى الأراضي المحتلة عام 1948.

من جانبه قال نادي الأسير الفلسطيني، إن العثور على جثامين 30 شهيدا مكبلين دليل واضح على جريمة الإعدام.

وقال إن شهداء بيت لاهيا كانوا مكبلين ومعصوبي الأعين، وذلك يشير إلى أن الاحتلال نفذ بحقهم جريمة إعدام ميداني، وهناك معطيات متزايدة عن تعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام مع استمرار الإبادة الجماعية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 26900 شهيد، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 26900 شهيد و65949 مصابا بجروح مختلفة.

وأضافت أن جيش الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و313 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ117 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.