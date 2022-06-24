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مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: النتائج تظهر أن القوات الإسرائيلية قتلت شيرين أبو عاقلة

منذ 38 دقيقة
شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة

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قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن النتائج تظهر أن قوات الأمن الإسرائيلية هي من أطلق الرصاصات التي أدت إلى مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في مايو أيار، وليس نتيجة إطلاق نار عشوائي من فلسطينيين.

وذكرت رافينا شامداساني في إفادة صحفية في جنيف “إنه أمر مثير للقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تجر تحقيقا جنائيا”.

وتبادل مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الاتهامات بشأن الحادث الذي أدى إلى تصعيد التوترات. ونفت إسرائيل أن يكون أي جندي إسرائيلي “استهدف صحفيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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