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مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يجري محادثات لإدخال المساعدات إلى غزة

منذ 33 دقيقة
مساعدات أردنية إلى غزة

مساعدات أردنية إلى غزة

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قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الجمعة إنه يجري محادثات متقدمة مع جميع الأطراف المعنية بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لضمان بدء إدخال المساعدات إلى غزة قريبا.

وقال ينس لاركيه المتحدث باسم المكتب “نجري مفاوضات مستفيضة ومتقدمة مع جميع الأطراف المعنية لضمان بدء عملية المساعدات في غزة في أسرع وقت ممكن وفي ظل الظروف المناسبة.

“لقد شجعتنا التقارير التي تفيد بأن الأطراف المختلفة تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن الأساليب، وأن تسليم أول (مساعدات) من المقرر أن يبدأ بعد غد أو نحو ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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