مكتب الأم المتحدة للشؤون الإنسانية: لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز الثلاثاء إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفا أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.

وقال ينس لايرك المتحدث باسم المكتب ردا على أسئلة لرويترز حول خطط رفح “لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقا”.

وأضاف “بعيدا عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين”.

وفي وقت سابق دعا المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى “التعاون مع جهود إسرائيل لحماية المدنيين من حماس وإجلاؤهم من منطقة حرب يحاول الإرهابيون استخدامهم فيها كدروع بشرية”.