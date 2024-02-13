الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مكتب الأم المتحدة للشؤون الإنسانية: لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح

منذ 53 دقيقة
مشاهد من مدينة رفح

مشاهد من مدينة رفح

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز الثلاثاء إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفا أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.

وقال ينس لايرك المتحدث باسم المكتب ردا على أسئلة لرويترز حول خطط رفح “لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقا”.

وأضاف “بعيدا عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين”.

وفي وقت سابق دعا المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى “التعاون مع جهود إسرائيل لحماية المدنيين من حماس وإجلاؤهم من منطقة حرب يحاول الإرهابيون استخدامهم فيها كدروع بشرية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
غزة تحت النار
فرنسا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين فى الضفة الغربية
جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية
غزة تحت النار
جنوب أفريقيا تقدم طلباً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم على رفح
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)
مفوض عام الأونروا: الدعوات إلى تفكيك الوكالة "قصيرة النظر"

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
عناصر تابعين لحزب الله
رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أكبر فرق الجيش الإسرائيلي تغادر غزة إلى الحدود مع لبنان.. هل تتسع رقعة الحرب؟