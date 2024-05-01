مكتب الإعلام الحكومي بغزة: العدد الحالي لشاحنات المساعدات غير كافٍ

دعا مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم الأربعاء، إلى تسهيل وصول المساعدات للقطاع بعد أن كشف بالأرقام حجم ما يدخل من شاحنات يومية وصفها بأنها غير كافية .

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في بيان له إن “متوسط عدد شاحنات المساعدات اليومية التي تصل قطاع غزة بلغ (163) شاحنة”.

واعتبر أن هذا العدد هو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة.

ولفت إلى أن هذا العدد يتنافى مع التصريحات الأمريكية والمزاعم (الإسرائيلية) التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات.

وختم البيان بالقول “ندعو إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يومياً”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.