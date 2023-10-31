مكتب التحقيقات الفيدرالي: لا نستبعد أن تستغل حماس الصراع لشن هجمات على أراضينا

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كريستوفر راي، أن واشنطن لا يمكنها استبعاد احتمال قيام حركة حماس أو أي منظمة أجنبية أخرى باستغلال الصراع الحالي لشن هجمات داخل الولايات المتحدة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم الثلاثاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه “تحقيقات متعددة جارية مع أفراد مرتبطين بـحماس، وذلك خلال شهادته أمام الكونغرس.

كما أضاف راي خلال جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ: “لا يمكننا ولا نستبعد احتمال أن تستغل حماس أو منظمة إرهابية أجنبية أخرى الصراع الحالي لشن هجمات هنا على أراضينا”.

وأضاف راي أن مصدر القلق الأكبر يأتي من وقوع هجوم إرهابي محلي واحتمال أن “يستمد المتطرفون العنيفون، أفراداً أو مجموعات صغيرة، الإلهام من الأحداث في الشرق الأوسط لتنفيذ هجمات ضد الأميركيين”.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن ممثلي السلطات الأميركية، في المشاورات مع زملائهم الإسرائيليين، يؤكدون على ضرورة الالتزام بقواعد الحرب، وكذلك تجنب وقوع إصابات بين المدنيين خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال بلينكن خلال حديثه في جلسة الاستماع ذاتها: “خلال مناقشاتنا مع الحكومة الإسرائيلية، أكدنا أنا والرئيس الأميركي جو بايدن على ضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقًا لقواعد الحرب والقانون الإنساني الدولي، وأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين”.

في موازاة ذلك أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه “إذا لم تتوقف الهجمات ضد قواتنا في الشرق الأوسط سنرد”.