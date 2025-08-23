مكتب التحقيقات الهندي يفتح تحقيقا بشأن أنيل أمباني وشركته

قال المكتب المركزي للتحقيقات في الهند، اليوم السبت، إنه فتح تحقيقا جنائيا في نشاط رجل الأعمال بقطاع التصنيع أنيل أمباني وشركته (ريلايانس كوميونيكيشنز) المحدودة بعد شكوى احتيال من أكبر بنك في الهند.

ويقول بنك الدولة الهندي (ستيت بنك اوف إنديا) إن أنيل أمباني، الشقيق الأصغر للملياردير موكيش أمباني، وشركة ريلايانس كوميونيكيشنز احتالا على البنك، مما تسبب في خسائر بقيمة 30 مليار روبية هندية (344 مليون دولار).

وذكر المكتب في بيان أنه أجرى عمليات تفتيش في مومباي في منزل أنيل أمباني ومكاتب شركة ريلايانس كوميونيكيشنز المفلسة الآن.

وأضاف أن أنيل أمباني وشركته أساءا استخدام أموال البنك وتحويلها لأغراض غير المتفق عليها.

ولم يرد متحدث باسم أمباني وريلايانس كوميونيكيشنز بعد على طلب للتعليق. ولم يرد بنك الدولة الهندي بعد على استفسار عبر البريد الإلكتروني.

وفي الشهر الماضي، فتشت إدارة إنفاذ القانون الهندية 35 موقعا مرتبطا بمجموعة ريلايانس، في إطار تحقيق في مزاعم غسل أموال واختلاس أموال عامة، وفقا لما قاله مصدر حكومي لرويترز.

ولم تستجب مجموعة ريلايانس لطلب التعليق آنذاك، لكن مصدرا في المجموعة نفى هذه المزاعم.