الجمعة 21 رجب 1445 ﻫ - 2 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مكتب الشؤون الإنسانية: رفح تتحول إلى "طنجرة ضغط مملوءة باليأس"

منذ 36 ثانية
نازحون يحصلون على حصة من الطعام في مدينة رفح في قطاع غزة - فرانس برس

نازحون يحصلون على حصة من الطعام في مدينة رفح في قطاع غزة - فرانس برس

A A A
طباعة المقال

عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الجمعة عن قلقه إزاء تصاعد القتال في خان يونس والذي أجبر المزيد من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح بجنوب قطاع غزة، ووصف المدينة الحدودية بأنها “طنجرة ضغط مملوءة باليأس”.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم المكتب “أريد أن أشدد على قلقنا البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في خان يونس، والذي أدى إلى زيادة في عدد النازحين داخليا الذين سعوا إلى ملاذ في رفح خلال الأيام القليلة الماضية”.

وتابع “واصل آلاف الفلسطينيين الفرار إلى الجنوب، الذي يستضيف بالفعل أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة… رفح بمثابة طنجرة ضغط مملوءة باليأس، ونخشى مما سيحدث لاحقا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حركة النجباء العراقية
غزة تحت النار
حركة النجباء العراقية: سنواصل الهجمات على القوات الأمريكية
علم الأردن
التلفزيون الأردني: القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي
إبراهيم رئيسي
رئيسي: لن نبدأ أي حرب لكن سنرد بقوة على من يستأسد علينا

الأكثر قراءة

الشتاء
الثلوج على الـ700 متر.. تحضّروا لموجات الصقيع!
زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق
فيديو صادم.. زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق!
سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟