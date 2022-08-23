مكتب حقوق الإنسان: المحاكمة المزمعة لأسرى أوكرانيين في ماريوبول مقلقة

عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء عن قلقه بخصوص خطط سلطات مدعومة من روسيا لمحاكمة أسرى حرب أوكرانيين في ماريوبول، ربما في غضون أيام، وقال إن مثل هذه العملية في حد ذاتها قد ترقى إلى حد جريمة حرب.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إفادة “نحن قلقون بشدة بخصوص الأسلوب المتبع في ذلك. ثمة صور في الإعلام لأقفاص شيدت في قاعة أوركسترا ماريوبول، أقفاص ضخمة بحق والفكرة على ما يبدو هي احتجاز السجناء”.

وأضافت “هذا أمر غير مقبول ومهين”.

وتابعت أن حرمان أسير الحرب عن عمد من حق المحاكمة العادلة يصل إلى حد جريمة حرب ترتكبها روسيا.

ومنذ بدء الحملة العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، أعلنت أوكرانيا أسر مئات الجنود الروس في إطار حرصها على إبراز مكاسبها العسكرية وخسائر الجانب الروسي.

وتقول أوكرانيا إنها قتلت آلاف العسكريين الروس وأسقطت عشرات الطائرات في الحرب، فيما تعلن روسيا حصيلة أقل كثيرا مما تتحدث عنه كييف.