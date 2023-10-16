مكتب حماس الإعلامي: ارتفاع عدد قتلى هجمات إسرائيل على غزة إلى 2808 فلسطينيين

صور من تشيع الشهداء في قطاع غزة

قال مكتب حماس الإعلامي إن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 2808 فلسطينيين فيما قفو عدد المصابين إلى 10850.

هذا وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع زعماء إيران ومصر وسوريا والسلطة الفلسطينية الاثنين، وقال إن أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين غير مقبول.

وفي وقت سابق قالت إذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس إن إسرائيل قصفت معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة اليوم الاثنين 16\10\2023.

ولا يزال المعبر، الواقع على الحدود مع مصر، مغلقا.

هذا وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مسألة المساعدات الإنسانية في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين 16\10\2023.

وأضاف ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة “ناقش الوزير مع رئيس الوزراء نتنياهو التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء في المنطقة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين”.