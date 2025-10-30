مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت جثماني أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة

مركبات الصليب الأحمر تنقل جثتي أسيرين اسرائيليين بعد أن سلمتهما حماس في دير البلح، وسط قطاع غزة، في 30 أكتوبر 2025. رويترز

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس أن إسرائيل تسلمت جثماني أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر الدولي تسّلم جثماني رهينتين في قطاع غزة بعد وقت قصير من إعلان حركة حماس عزمها تنفيذ عملية التسليم.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك: “وفقًا لما أفادت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم تسليم نعشين يضمان رفات رهينتين متوفيتين إلى الصليب الأحمر، وهما في طريقهما حاليا إلى قوات الجيش… داخل قطاع غزة”.

وفي إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستقوم بتسليم رفات أسيرين إسرائيليين في وقت لاحق اليوم الخميس،

وقالت القسام في بيان “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة (14,00 ت غ)”.

يأتي ذلك ضمن مرحلة أولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

و في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طواقم الصليب الأحمر الدولي في طريقها لتسلم جثامين أسرى إسرائيليين قتلوا خلال الحرب على قطاع غزة.

وقال في بيان: “بحسب المعلومات الواردة، فإن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء في وسط قطاع غزة، حيث سيتم تسليم توابيت تعود لرهائن (أسرى) قتلى”.

ودعا الإسرائيليين إلى “التحلي بأقصى درجات الحساسية، وأن ينتظروا إلى حين صدور عملية التعرّف الرسمية التي ستقدَّم أولًا لعائلات المحتجزين (الأسرى)”.

وأضاف أن “حركة حماس مطالَبة بالالتزام بالاتفاق، وبذل كل الجهود الممكنة لضمان إعادة جثامين الرهائن”، وفق تعبيره.

كانت حماس قد أعلنت مساء الثلاثاء، العثور على جثتي رهينتين إضافيتين داخل قطاع غزة، في أحدث تطور يتعلق بملف الرهائن.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في بيان عبر قناتها على تطبيق “تليغرام”، إنها تمكنت من استعادة الجثتين، موضحة أنه تم التعرف على هوية القتيلين.