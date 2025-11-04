مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت رفات رهينة آخر في غزة

مركبات الصليب الأحمر تنقل جثث الرهائن المتوفين، بعد أن سلمتها حركة حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء بين حماس وإسرائيل، في مدينة غزة، 14 أكتوبر 2025. رويترز

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تسلم رفات جثة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الصليب الأحمر في غزة، وإنها ستُنقل إلى إسرائيل للتعرف عليها.

وأعلنت حماس في وقت سابق العثور على الجثة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بمنطقة لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وذلك بعدما سمحت إسرائيل لفرق من حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول المنطقة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول، سلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء الذين كانت تحتجزهم في غزة مقابل نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني أفرجت عنهم إسرائيل. وتعهدت حماس أيضا بتسليم رفات القتلى من الرهائن، لكنها تقول إن الدمار الناجم عن الحرب جعل تحديد مكان الرفات صعبا. وتتهم إسرائيل الحركة بالمماطلة.

وأعادت حماس قبل اليوم رفات 20 من أصل 28 جثة كانت مدفونة في غزة. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن إسرائيل سلمت في المقابل رفات 270 جثة لفلسطينيين قتلتهم منذ اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحرب العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع أدت إلى استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني.

وصمد وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، إلى حد بعيد رغم وقائع عنف متكررة. وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 239 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وقالت السلطات الصحية في غزة في وقت سابق من اليوم إن رجلا استُشهد بنيران إسرائيلية في جباليا بشمال غزة.