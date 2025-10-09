الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
مكتب نتنياهو: الجيش متأهب للرد على أي انتهاك في غزة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2025 1:00 صباحًا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . رويترز

بعد عامين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حصل الاتفاق على وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس تحت رعاية جميع الأطراف المعنية، ووقعت صباحاً في مدينة شرم الشيخ المصرية على المسودة النهائية للانفاق.

هذا وأعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش سيكون متأهباً للرد على أي انتهاك في غزة.

وقال هاني مرزوق لـ”العربية” مساء الخميس 9\10\2025 إن “القوات الإسرائيلية لن تخرج من غزة إلا مع ضمان أنها لن تشكل تهديداً”.

فيما أضاف أن “المهمة في غزة لم تنته”، مردفاً أن “الحكومة الإسرائيلية تحظى بشرعية وستكمل ما بدأته”.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان قد أكدت بوقت سابق الخميس أن جميع الأطراف المعنية وقعت صباحاً في مدينة شرم الشيخ المصرية على المسودة النهائية للاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بقطاع غزة.

كما أوضحت بدرسيان أن كل الرهائن الأحياء والموتى سيفرج عنهم الاثنين. وأضافت أن وقف النار في غزة سيبدأ “في غضون 24 ساعة” بعد مصادقة الحكومة عليه مساء الخميس.

في المقابل، أعلنت حركة حماس في بيان أن على إسرائيل الانسحاب من المدن الرئيسية في غزة الجمعة. وتابعت أن “تبادل الرهائن والأسرى لن يبدأ إلا بعد وقف النار والانسحاب من المدن”، مردفة أن 250 محكوماً بالمؤبد ستفرج عنهم إسرائيل.

ولفتت حماس إلى أن “الاتفاق نص على فتح 5 معابر لإدخال المساعدات إلى القطاع”. كما أكدت تلقيها “ضمانات من أميركا والوسطاء بعدم عودة إسرائيل إلى العمليات القتالية”.

