مكتب نتنياهو: مزاعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل "كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز"

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها “كاذبة ومشينة”.

وأضاف أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح لم ولن “تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين”.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان مشترك مع وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه سيواصل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة “بما يتفق مع القانون”.

من جهتها، أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا اليوم الجمعة بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.

وأيد قضاة المحكمة في وقت سابق من اليوم طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.