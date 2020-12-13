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مكتشف لقاح كورونا يكشف موعد السيطرة على الوباء

منذ 9 ثواني
أوغور شاهين

أوغور شاهين

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بعد عام من تفشي وباء كورونا الذي انتشر في أواخر شهر ديسمبر الماضي ،ينتظر العالم بفارغ الصبر موعد عودة الحياة إلى طبيعتها .

وفي هذا السياق أكد مؤسس شركة “بيونتيك” الألمانية أوغور شاهين، التي أنتجت مؤخرا مع شركة فايزر لقاحها لفيروس كورونا، أن الوباء العالمي “كوفيد-19” ستتم السيطرة عليه بنهاية الصيف المقبل.

وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة “بيونتيك”: ” نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة، مما يقلل بشكل كبير الضغط على المستشفيات”.

وقال إن الأمر سيستغرق تحصين 30 بالمئة من الأميركيين باللقاحات لبدء ملاحظة الفرق، حسب ما أشار شاهين لمحطة “فوكس نيوز”، مشيرا إلى أن هذا من الممكن أن يتم بحلول أبريل المقبل، على أن يتم السيطرة على الفيروس عالميا مع نهاية صيف 2021.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الجمعة رسميا، الموافقة الطارئة على لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركتي فايزر وبيونتيك، مما يمهد الطريق رسميا لتوزيع العلاج الذي طال انتظاره على نطاق واسع.

وكان شاهين، الرئيس التنفيذي لـ”بيونتيك قد قال ” في حديث مع وكالة “رويترز” في وقت سابق، إن العقبة الأبرز أمام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يتمثل بزيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وأضاف: “من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر، ونعالج هذه المسألة، أي كيف ننتج جرعات أكثر.”

وتابع قائلا إنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الاستحواذ على مصنع “بيونتيك” الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويا، والذي تم شراؤه من شركة “نوفارتيس” في ماربورغ بألمانيا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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