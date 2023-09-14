ملايين اليمنيين في خطر.. وعشرات المنظمات تطالب بزيادة التمويل

حذرت عشرات المنظمات اليوم الخميس، من انزلاق ملايين اليمنيين في أنحاء البلاد نحو مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام الجاري.

وطالبت المنظمات التي تضم منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، اطلعت عليه رويترز، بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة “أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 32.6 مليون”.

وتابع البيان أنّ “17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي” في اليمن، من بينهم 6.1 مليون شخص دخلوا بالفعل “مرحلة خطيرة من نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد”.

وجاء في البيان أنّه رغم حجم الاحتياجات الإنسانية، فإنّه بحلول أغسطس/ آب 2023، لم تتلق خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية سوى “31.2 بالمئة من إجمالي الاحتياجات البالغة 4.34 مليار دولار” لعام 2023، مما أدى إلى تخفيضات جذرية ومثيرة للقلق في المساعدات.