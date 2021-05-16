ملك الأردن: اتصالات دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله، اليوم الأحد، إن بلاده تشارك في اتصالات دبلوماسية مكثفة حاليا لوقف ما وصفه بالتصعيد العسكري الإسرائيلي الذي أدى لأسوأ تفجر للعنف منذ سنوات.

وكان الملك قد حذر في الأيام الماضية من تداعيات الحملة العسكرية الإسرائيلية وقال إنها تعرض المنطقة لخطر كبير من عدم الاستقرار.

كما حمل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته أمام مجلس الأمن إسرائيل مسئولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة, مؤكدا على أهمية التحرك فورا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، إلى 188 شهيداً، من بينهم 55 طفل و 33 سيدة و 1230 إصابة بجراح مختلفة ولازال العدد مرشح للزيادة.