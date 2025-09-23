ملك الأردن: الحرب على غزة تمثل واحدة من أحلك الأحداث في تاريخ الأمم المتحدة

قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن الحرب على غزة تمثل واحدة من أحلك الأحداث في تاريخ الأمم المتحدة، متسائلا إلى متى سنكتفي بإصدار إدانة تلو أخرى دون تحرك ملموس؟

وأكد خلال كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الكلمات غير قادرة على التعبير عن حجم الأزمة في غزة، ولكن الصمت قد يعني قبول الوضع الحالي.

وقال إن الفلسطينيين يحرمون من حقوقهم الأساسية مرارا وتكرارا، ويعيشون في دوامة قاسية.

أقدم صراع بالعالم

وأكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحاجة إلى حل، فهو أقدم صراع في العالم وهو احتلال غير قانوني لشعب مسلوب الإرادة، وتساءل متى سنعترف بالفلسطينيين كشعب لديه نفس الطموحات التي لدينا.

وقال إن العرب مدوا أيديهم منذ نحو ربع قرن لتحقيق السلام من خلال مبادرة السلام العربية.

وأوضح أنه وعلى مدى عقود جرت عدة محاولات للتوصل إلى حل لهذا الصراع، ولكن لم تنجح أي منها، متهما الحكومة الإسرائيلية بهدم أسس السلام ودفن فكرة قيام الدولة الفلسطينية، وبأنها لا تلقي بالا لسيادة الدول الأخرى.

وقال إن الدعوات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية بشأن إسرائيل الكبرى لا يمكن القبول بها، وإن إسرائيل انتهكت سيادة عدة دول في المنطقة

وبشأن الوضع في القدس، قال ملك الأردن إن الأماكن المقدسة في القدس تعرضت للتخريب والتدنيس، وإن بلاده تتصدى لأي أعمال تتحدى الوضع القائم في القدس.

الاعتراف بدولة فلسطين

وفيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، قال إن الاعتراف بها ليس مكافأة بل هو حق لا جدال فيه، منوها إلى أن هناك بصيص أمل وسط هذا الظلام، فمزيد من الدول تؤيد وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أن القوة ليست أساسا لتحقيق الأمن بل مقدمة لعنف أكبر، وإن الأمن لن يتحقق إلا عندما تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب.