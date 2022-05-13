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ملك الأردن من واشنطن: استمرار العنف في فلسطين عواقبه وخيمة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 10:50 صباحًا
العاهل الأردني الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله

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يقوم ملك الأردن “عبد الله الثاني” بزيارة للولايات المتحدة الأميركية حيث التقى الرئيس الأميركي “جو بايدن” في البيت الأبيض، في العاصمة الأميركية واشنطن. كما اجتمع بوزير الدفاع “لويد أوستن” في مبنى البنتاغون.

وخلال لقائه وزير الدفاع، حذّر الملك عبد الله الثاني من استمرار دوامة العنف في فلسطين، مؤكدًا أن عواقبها ستكون وخيمة على المنطقة بأكملها.

ونقلت وكاالة الأنباء الأردنية الرسمية عن ملك الأردن قوله: “استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، ستكون عواقبها وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

تصريحات عبد الله جاءت خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الخميس، حيث التقى بوزير الدفاع الأميركي على رأس وفد أردني رفيع.

من جانبه رد الوزير الأميركي، مؤكدا “قلق بلاده حول التصعيد الأخير والعنف في القدس الشرقية والضفة الغربية”.

وإذ عبّر أوستن عن تقدير أميركي للأردن، قائلا: “نقدر الدور الذي اضطلعتم به لخفض التصعيد والتوتر”، أكد “تطلعه لمواصلة العمل مع الأردن للوصول إلى طريق نحو الأمن والاستقرار والسلام العادل للفلسطينيين والإسرائيليين”.

وعن طبيعة العلاقات الأميركية الأردنية، قال عبد الله: “إن العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة وطيدة وتمتد لعقود عدة، وتشمل العلاقات بين القوات المسلحة في بلدينا”.

وأوضح أن زيارته تستهدف “بحث كيفية التعاون مع أصدقائنا الأميركيين”، لافتًا إلى وجود “سلسلة من القضايا التي يجب التعامل معها، حيث إن مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلب الوقوف معاً، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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