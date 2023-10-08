الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ملك الأردن والسيسي يبحثان جهود وقف التصعيد على غزة

منذ 55 دقيقة
السيسي والملك عبدالله

السيسي والملك عبدالله

A A A
طباعة المقال

لقّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف، “تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع”.

كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولاً لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

    المزيد من أخبار العالم

    مسيرات القسام- أرشيفية
    طوفان الأقصى
    القسام: 35 مسيرة انتحارية هاجمت مواقع العدو
    بنيامين نتنياهو
    طوفان الأقصى
    الكابنيت الإسرائيلي يُصادق على إعلان حالة الحرب ضد غزة
    من عملية طوفان الأقصى
    طوفان الأقصى
    أكثر من 600 قتيل إسرائيلي ونتنياهو يصادق على بند الحرب

    الأكثر قراءة

    الكاتب والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
    أكاديمي إماراتي يكشف حقيقة الخلاف الإماراتي السعودي.. وتصريحات خطيرة حول إيران والأسد
    صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
    مقاتلون من فصائل المقاومة الفلسطينية
    طوفان الأقصى
    فيديو.. عمليات تسلل برية وبحرية لمقاتلين من غزة داخل إسرائيل