ملك الأردن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمّان

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني فقد أكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها.

وأشار إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.

وشدد ملك الأردن على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

من جهته قال مكتب رئيس وزراء إسرائيل، إن اللقاء بين ملك الأردن ولابيد كان دافئًا وطويلاً وشمل إقامة مأدبة غداء مشتركة ، وخلال لقائهما بحث الزعيمان الفرص العديدة التي من شأنها صب مضمون إضافي لاتفاقية السلام، وتحسين العلاقة العائدة إلى سنين طويلة بين الشعبين وتعزيز المصالح المشتركة لكلتا الدولتين.

وأكد الزعيمان خلال لقائهما على أهمية العلاقة الشخصية الحميمة والتقدير المتبادل بينهما باعتبارهما ركنًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ولتحقيق إنجازات ملموسة ستصب في مصلحة كلا الشعبين والمنطقة بأسرها.

وخلال اللقاء تم بحث زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والمنطقة، والإمكانيات والفرص التي جلبتها هذه الزيارة معها – بما في ذلك فيما يتعلق بالهيكلية الإقليمية.

كما وبحث الزعيمان تسريع إنجاز المشاريع الثنائية المختلفة منها الترويج لمشروع “بوابة الأردن”، وإقامة منشآت الطاقة الشمسية في الأردن ومنشآت تحلية المياه في إسرائيل، والسياحة المتبادلة في خليج إيلات-العقبة، والأمن الغذائي، والزراعة والعلاقات المواصلاتية.

وأوعز رئيس الوزراء وملك الاردن إلى فريقيْ عملهما بالسعي لإنجاز المشاريع الكبرى أيضًا وبالتقدم فيها سريعًا.

واتفق الزعيمان على مواصلة تعميق العلاقات والحوار القائم بين الدولتين والشعبين.