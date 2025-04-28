ملك الدنمارك يزور غرينلاند في استعراض للوحدة وسط اهتمام ترامب بالإقليم

يبدأ ملك الدنمارك فريدريك، اليوم الاثنين، زيارة إلى غرينلاند للتأكيد على الوحدة مع الإقليم الدنماركي شبه المستقل ردا على اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على الجزيرة القطبية الشمالية مترامية الأطراف.

وسيصل الملك، الذي ظل يحظى بشعبية في غرينلاند على الرغم من توتر العلاقات بينها وبين الدنمارك في الآونة الأخيرة، ومعه رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن الذي يعود بعد زيارة إلى الدنمارك استغرقت ثلاثة أيام.

ويشغل الملك فريدريك، الذي اعتلى العرش العام الماضي، منصب رئيس الدولة الرمزي في الدنمارك لكنه لا يتمتع بسلطات سياسية رسمية.

تأتي الزيارة بعد توتر على مدى شهور أثاره حديث ترامب مرارا عن ضرورة أن تصبح غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر كانون الأول، اتهم رئيس وزراء غرينلاند آنذاك الدنمارك بارتكاب “إبادة جماعية” تاريخية في الإقليم، ثم كثف الضغط من أجل الاستقلال في يناير كانون الثاني. لكن نيلسن، الذي تولى منصبه هذا الشهر، ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن أكدا تحالفهما في مؤتمر صحفي مشترك في كوبنهاغن أمس الأحد.

وتجري العائلة المالكة الدنماركية تقليديا زيارات سنوية إلى الجزيرة القطبية الشمالية، وغالبا ما ينزل أفرادها من يخت ملكي مرتدين الزي الوطني لغرينلاند. وأمضى الملك فريدريك فترات طويلة من الوقت هناك، إحداها كان رحلة استكشافية استمرت لأربعة أشهر.