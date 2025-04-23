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ملك الدنمرك سيزور غرينلاند في أبريل.. إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
الملك فريدريك ملك الدنمارك

الملك فريدريك ملك الدنمارك

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ذكرت صحيفة “سرميتسياك اليومية”، اليوم الأربعاء، نقلا عن حكومة جزيرة غرينلاند، أن الملك فريدريك ملك الدنمرك سيسافر إلى الجزيرة في 28 أبريل نيسان.

وغرينلاند جزيرة تتمتع بحكم شبه ذاتي تابعة للدنمرك.

وتأتي زيارة ملك الدنمرك إلى غرينلاند في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة الغنية بالمعادن وذات الأهمية الاستراتيجية.

وترفض الدنمرك طموحات ترامب وقالت إن سكان غرينلاند وحدهم هم القادرون على تقرير مستقبل جزيرتهم.

وسيزور رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن الدنمرك في 26 أبريل نيسان حيث سيجتمع مع رئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن، بحسب صحيفة سيرميتسياك.

وسيتوجه الملك إلى غرينلاند مع نيلسن عندما يعود رئيس الوزراء إلى الجزيرة، بحسب التقرير.

    المصدر :
  • رويترز

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