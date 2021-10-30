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ملك السعودية: بعض الدول تواجه صعوبة في الحصول على لقاحات كورونا

30 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 2:39 مساءً
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، إن دول العالم بادرت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة العشرين التي بدأت في وقت سابق اليوم، بالعاصمة الإيطالية روما.

وتابع في الكلمة التي ألقاها عبر الفيديو: “بالرغم من رحلة التعافي من كورونا التي بدأت، فإن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة في الحصول على لقاحات”.

وأضاف: “دول مجموعة العشرين لها دور بارز في تعزيز الوصول للقاحات كورونا”.

ومضى قائلا: “نواصل دورنا في تزويد العالم بالطاقة النظيفة”.

وتابع: “نتطلع لمزيد من التعاون لتحقيق الرخاء والنماء في دولنا والعالم أجمع”.

واجتمع قادة القوى الاقتصادية العالمية، السبت، في أول قمة بحضور شخصي منذ تفشي جائحة كورونا.

ويأتي على جدول أعمال القمة قضايا تغير المناخ والانتعاش الاقتصادي من آثار كوفيد-19 والحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات.

وركزت الجلسة الافتتاحية على الصحة والاقتصاد، مع اجتماع على الهامش للقادة الرئيسيين لمناقشة الخطوات التالية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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