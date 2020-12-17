ملك السويد: فشلنا في مكافحة كورونا

اعلن ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، إن الاستراتيجية التي اتبعتها بلاده لمكافحة فيروس كورونا فشلت، واصفا عام 2020 بأنه “رهيب”.

وفي إطار برنامج تلفزيوني سنوي يستعرض العام مع العائلة المالكة، قال الملك: “أعتقد أننا فشلنا. لقد مات عدد كبير من الناس وهذا أمر مروع… لقد عانى شعب السويد معاناة شديدة في ظروف صعبة. أعتقد أنها تجربة قاسية ومؤلمة ألا تكون قادرا على توديع من تحب”.

وعندما سئل عما إذا كان خائفا من الإصابة بكورونا، أجاب الملك البالغ من العمر 74 عاما: “في الآونة الأخيرة بدا الأمر أكثر وضوحا، الفيروس بدأ يقترب أكثر وأكثر. هذا ليس ما تريده”.

وتعرضت السويد لانتقادات على نطاق واسع بسبب نهجها غير التقليدي في التعامل مع الوباء، والاعتماد أكثر على المبادئ التوجيهية وعدم فرض ارتداء الكمامة.